К празднованию 81-й годовщины Победы готовится Хабаровский край

Основные торжественные мероприятия состоятся в Хабаровске с 7 по 9 мая. Так, 7 мая в город приедет ретро-поезд «Победа». Самым важным событием 9 Мая будет Парад Победы, который посетят 59 ветеранов, а также 450 участников СВО и членов их семей. Мероприятие завершат 10 инсталляций на КАМАЗах, посвященных роли края в помощи СВО. Пройдет акция «Бессмертный полк России», причем во всех форматах: от традиционного шествия до автопробегов и Стен памяти. «Это значит, что каждый сможет найти свой способ сказать “спасибо” тем, кто подарил нам мирное небо. 9 Мая мы пройдем по центральной улице Хабаровска, плечом к плечу, неся в сердцах память о тех, кто сражался за нашу Родину. Вместе мы сделаем так, что ни один солдат, ни один герой не будет забыт!» — отметил губернатор Дмитрий Демешин на заседании организационного комитета «Победа». На заседании отмечалось, что планируются не только торжественные мероприятия. Главное — забота о ветеранах, которых в регионе 481. Ветераны получат единовременные выплаты из краевого бюджета, а также персональные открытки и памятные подарки. Проводятся обследования социально-бытовых условий жизни, а социальные работники и волонтеры оказывают постоянную адресную помощь.