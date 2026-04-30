Челябинские врачи спасли от ампутации двух пациентов с гангреной ног

Вместе с коллегой из Санкт-Петербурга они применили сложнейшую ретроградную технику.

Источник: Минздрав Челябинской области

Команда рентгенохирургов городской клинической больницы № 8 провела две уникальные операции, которые спасли пожилых пациентов с тяжелой гангреной от ампутации нижних конечностей, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Вмешательство выполнили в рамках мастер-класса с участием приглашенного специалиста из Санкт-Петербурга — заведующего отделом сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии института скорой помощи им. Джанелидзе Сергея Платонова, а также главного внештатного сосудистого хирурга Челябинской области Алексея Барышникова.

У обоих пациентов было критическое поражение артерий, вызвавшее гангрену. Операции в таких случаях обычно проводят через бедренную артерию. Однако примерно у 20% пациентов восстановить проходимость сосудов этим способом не удается.

«Ретроградный доступ позволяет пунктировать мельчайшие артерии на стопе и восстанавливать проходимость артерий голени или бедра с вероятностью успеха до 100%», — рассказала заведующая отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ № 8 Виктория Кочнева.

Спустя неделю после операций врачи отмечают впечатляющий результат: кровоснабжение восстановлено, начался процесс заживления ран, оба пациента избежали ампутации.

А в это время врачи Областного перинатального центра в Челябинске провели четыре переливания крови еще не рожденному малышу.