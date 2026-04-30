Под Первоуральском открыли объезд через реку Утка

Источник: telegram-канал Дениса Паслера

Под Первоуральском открыли временный объезд через реку Утка. Напомним, что мост в районе поселка Перескачка был сильно поврежден паводком 7 апреля.

Госавтоинспекция ввела на том участке ограничения — запрещено движение грузового и пассажирского транспорта, установлены предупреждающие знаки. Легковые автомобили следуют только по одной полосе с предельной осторожностью.

— Поврежденный мост будем капитально ремонтировать, идет разработка проектной документации, — сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Ранее мы сообщали, что капитальный ремонт разрушенного моста начнут в ноябре. К этому времени подрядчики разработают проектную документацию, и уже после преступят к работам.