Под Первоуральском открыли объезд через реку Утка

Под Первоуральском открыли временный объезд через реку Утка. Напомним, что мост в районе поселка Перескачка был сильно поврежден паводком 7 апреля.
Госавтоинспекция ввела на том участке ограничения — запрещено движение грузового и пассажирского транспорта, установлены предупреждающие знаки. Легковые автомобили следуют только по одной полосе с предельной осторожностью.
— Поврежденный мост будем капитально ремонтировать, идет разработка проектной документации, — сообщил в своих социальных сетях губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Ранее мы сообщали, что капитальный ремонт разрушенного моста начнут в ноябре. К этому времени подрядчики разработают проектную документацию, и уже после преступят к работам.