В Перми временно изменили движение общественного транспорта

В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».

Департамет транспорта администрации Перми объявил о временных изменениях в работе общественного транспорта.

Трамвай № 2 временно не обслуживается, а автобус № 62 сократил свой маршрут и разворачивается на Гамовском тракте. Автобусы следуют вне планового расписания, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

О восстановлении движения обещают сообщить дополнительно.

Напомним, губернатор сообщил о прилёте беспилотника на промплощадку в Прикамье. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».