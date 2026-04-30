В Перми временно изменили движение общественного транспорта

Департамет транспорта администрации Перми объявил о временных изменениях в работе общественного транспорта.
Трамвай № 2 временно не обслуживается, а автобус № 62 сократил свой маршрут и разворачивается на Гамовском тракте. Автобусы следуют вне планового расписания, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.
О восстановлении движения обещают сообщить дополнительно.
Напомним, губернатор сообщил о прилёте беспилотника на промплощадку в Прикамье. На месте работают оперативные и экстренные службы. В регионе сохраняются режимы «Беспилотной опасности» и «Ковёр».