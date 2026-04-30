Сергей Кочеров: «России важно не повторять ошибок Советского Союза»

«Современный мир представляет собой арену борьбы за передел сфер влияния, в ходе которой ведущим державам все более приходится считаться с интересами тех государств, что ранее послушно следовали в фарватере их политики», — считает доктор философских наук, профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Сергей Кочеров, рассуждая о том, как формируется новая многополярная архитектура международных отношений.
«Например, США продолжают рассматривать Латинскую Америку как свой “задний двор”, периодически смещая неугодных им лидеров, но, помимо растущего влияния Китая и России, в этом регионе постепенно формируется центр силы из латиноамериканских государств, проводящих независимую политику. Сходные процессы происходят в странах Ближнего Востока, Центральной Африки, да и в Европе усиливается позиция тех, кто не хочет далее жить по указке Вашингтона.
В этой ситуации объективно возрастает потребность в многовекторной политике, основанной на своих национальных интересах. России важно не повторять ошибок Советского Союза, который взвалил на себя непосильную ношу бескорыстной помощи всем силам, выступающим против объединенного Запада. Помогая тем странам, народы которых приходят нам на помощь в трудное время, как это сделали, например, воины Северной Кореи, на мой взгляд, нужно проводить более прагматическую политику в отношении тех лидеров и режимов, которые привыкли получать от нас дармовые кредиты и инвестиции, не приносящие России никакой отдачи. Следует быть более принципиальными и требовательными в отношении своих союзников в борьбе за многополярный мир, ставя перед собой в ней те задачи, которые тактически соответствуют нашим ресурсам и возможностям, а стратегически — укреплению могущества страны и благосостояния ее граждан".