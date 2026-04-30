Сергей Кочеров: «России важно не повторять ошибок Советского Союза»

В этой ситуации объективно возрастает потребность в многовекторной политике, основанной на своих национальных интересах. России важно не повторять ошибок Советского Союза, который взвалил на себя непосильную ношу бескорыстной помощи всем силам, выступающим против объединенного Запада. Помогая тем странам, народы которых приходят нам на помощь в трудное время, как это сделали, например, воины Северной Кореи, на мой взгляд, нужно проводить более прагматическую политику в отношении тех лидеров и режимов, которые привыкли получать от нас дармовые кредиты и инвестиции, не приносящие России никакой отдачи. Следует быть более принципиальными и требовательными в отношении своих союзников в борьбе за многополярный мир, ставя перед собой в ней те задачи, которые тактически соответствуют нашим ресурсам и возможностям, а стратегически — укреплению могущества страны и благосостояния ее граждан".