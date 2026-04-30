Кладбища массово закрывают для новых захоронений в Кстовском районе

В Кстовском районе Нижнего Новгорода семь некрополей прекратили прием новых захоронений. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале городской администрации.

Данное решение затрагивает места захоронения, расположенные по улицам Магистральной и Коминтерна (два участка), в населенных пунктах Студенец и Чаглава, а также в селах Большая Ельня и Безводное, и Шелокшанское кладбище.

Начиная с 29 апреля 2026 года, на данных территориях допускаются исключительно родственные и семейные погребения. Соответствующее постановление было утверждено главой администрации Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым.

Ранее были вновь объявлены торги на расширение Ново-Стригинского кладбища.