Александр Прудник: «Баланс сил между странами и регионами стремительно меняется»

«В настоящее время мир проходит через стадию трансформации привычного мирового порядка», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, рассуждая о том, как формируется новая многополярная архитектура международных отношений.
"Система международных отношений, созданная по итогам Второй мировой войны, завершилась. Сформировалась объективная необходимость в конструировании новой системы устройства глобальных отношений. Многие действия, предпринимаемые сейчас основными игроками международной политики, определяются попыткой выявить контуры нового мира и запустить процесс по его созданию.
С учетом новой исторической реальности в этот процессе стремятся принять участия и те страны, которые прежде не были самостоятельными субъектами значимых глобальных процессов. Сейчас, используя возникшее окно возможностей переходного периода, они стремятся стать полноправными участниками этого процесса. Баланс сил между странами и регионами стремительно меняется. Глобальный Юг заявляет права на то, чтобы стать одним из новых центров будущей глобальной реальности.
Западные государства и, в первую очередь, Европа, оказались ни концептуально, ни экономически не готовы к такому развитию. Как следствие, они быстро теряют свой глобальный статус.
Одним из проявлений формирования новой геополитической реальности стало стремление незападного круга стран к сохранению и усилению своего государственного суверенитета. В предшествующую эпоху глобализационные процессы неизбежно предусматривали резкое ограничение государственного суверенитета. Ярким примером чего является Евросоюз. Ныне начинает набирать силу иная тенденция: создание региональных экономических и политических союзов происходит при сохранении и даже усилении суверенитета каждого из участников.
В рамках реализации этого вектора глобального развития Россия, с ее богатым историческим и политическим опытом, может стать одной из ведущих сил по формированию новой архитектуры международных отношений".