Олега Шалаева вновь избрали ректором омского СибГУФК

В тайном голосовании участвовали 54 делегата из 56 выдвинутых. Ранее кандидатуру Шалаева согласовала Аттестационная комиссия Минспорта под председательством Михаила Дегтярева. Руководитель вуза отчитался за работу в период с 2021 по март 2026 года и презентовал свою программу на на 2026−2030 годы. Конкурентом выступил проректор по учебной работе Игорь Арбузин.