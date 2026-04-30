Олега Шалаева вновь избрали ректором омского СибГУФК

Единогласно проголосовали 54 делегата.

Источник: пресс-служба СибГУФК

На конференции работников и обучающихся Сибирского госуниверситета физической культуры и спорта единогласно переизбрали Олега Шалаева на должность ректора. Об этом сообщила пресс-служба вуза 30 апреля.

В тайном голосовании участвовали 54 делегата из 56 выдвинутых. Ранее кандидатуру Шалаева согласовала Аттестационная комиссия Минспорта под председательством Михаила Дегтярева. Руководитель вуза отчитался за работу в период с 2021 по март 2026 года и презентовал свою программу на на 2026−2030 годы. Конкурентом выступил проректор по учебной работе Игорь Арбузин.

Олег Шалаев трудится в университете с 1990 года: был преподавателем, доцентом, завкафедрой спортивных игр и проректором. Впервые избрался ректором в 2016 году, переизбрался в 2021-м, а теперь и в 2026-м.

Ранее мы писали, что в омском минздраве переназначили замминистра, который курирует финансы.