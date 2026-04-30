Программу фестиваля «Столица закатов» объявили в Нижнем Новгороде

Гостей ждут выступления Доры, Хаски и Дельфина, симфонические концерты и гастрономические праздники. Фестиваль начнется 31 мая в Александровском саду.

В Нижнем Новгороде 31 мая стартует шестой сезон мультижанрового музыкального фестиваля «Столица закатов». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Центр 800». Откроет программу концерт певицы Доры (18+) на сцене «Ракушка» в Александровском саду. В течение лета на этой площадке также выступят Markul (16+), джазмен Dan Barnett (12+), Beautiful Boys (12+), а в рамках Summer Sound пройдут шоу Дельфина (16+), Хаски (18+), SQWOZ BAB (16+) и группы «Градусы» (16+).

Для любителей классики традиционно подготовлен цикл «Музыка над Волгой» (6+), который начнется 7 июня. Семь воскресных вечеров академический симфонический оркестр будет выступать в Александровском саду и Большом зале филармонии. В этом году организаторы впервые ввели систему абонементов на платные концерты в «Ракушке», обладатели которых получат эксклюзивные подарочные боксы с сувенирами фестиваля.

«Столица закатов» охватит весь город: выступления в рамках «Соло на закате» (0+) пройдут на набережных, Стрелке и в Кремле. Площадки в сквере Свердлова и на улице Рождественской начнут работу 6 июня. К Году единства народов России-2026 подготовлены специальные проекты «Музыка народов России» и «Кухни народов России», которые познакомят горожан с культурой разных регионов страны.

Ранее сообщалось, что масштабный Фестиваль китайской культуры пройдёт в Нижнем Новгороде.