В Красноярском крае исполнено 1 544 договора на подключение к электросетям

По итогам первого квартала текущего года энергетики в Красноярском крае исполнили 1 544 договора по подключению к электросетям. Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли региона, большинство из них — для льготных категорий жителей. Как подчеркнули в ведомстве, этих результатов удалось добиться благодаря тому, что в конце 2025 года правительство региона заключило с сетевой организацией регуляторное соглашение, рассчитанное на 10 лет. Основная часть договоров — льготные заявители. У компании перед ними были накоплены обязательства. Результат стал возможен благодаря системной работе по их ликвидации. Средства, заложенные в соглашении, позволяют не только выполнять план, но и опережать его, — пояснил министр промышленности и торговли края Максим Ермаков. С 2026 по 2035 годы общий объем вложений в энергетическую инфраструктуру составит порядка 70 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на решение многолетних проблем энергосистемы края. Так, будут проведены работы по обновлению, ремонту и модернизации существующих подстанций, а также возведены новые энергетические объекты. Заключенное соглашение обеспечит выполнение договоров льготного подключения потребителей электроэнергии и предотвратит увеличение задолженности перед гражданами, имеющими право на льготы.