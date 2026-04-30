Зампреда Ленинского райсуда Курска отправили под домашний арест

По ходатайству следствия под домашний арест была отправлена зампредседателя Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Источник: Коммерсантъ

По ходатайству следствия под домашний арест была отправлена зампредседателя Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова. Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в управлении СКР по региону.

Уголовное дело было возбуждено председателем СКР Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ (ВККС). По версии следствия, 24 апреля прошлого года судья, рассматривая уголовное дело о покушении на мошенничество, получила через посредников взятку в 3 млн руб. За это обвиняемая должна была при вынесении приговора назначить фигурантке наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Как рассказывал «Ъ», подозрения в адрес госпожи Петровой появились в апреле прошлого года, когда задержали ее подругу — заместителя руководителя Фонда капремонта Курской области Ольгу Минакову. Она, по версии следствия, должна была передать зампреду Ленинского райсуда Курска 3 млн руб. за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Госпожу Минакову заключили под стражу по обвинению в посредничестве в процессе дачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Она признала вину. После этого госпожа Петрова перестала рассматривать уголовные дела и была привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, нарушающий кодекс судейской этики и подрывающий авторитет судебной власти.

Ольга Петрова пыталась отменить разрешение ВККС на возбуждение в ее отношении уголовного дела. Она настаивала, что не получала взятку, а ее преследование связано с профессиональной деятельностью. Верховный суд отклонил доводы и оставил разрешение в силе. Госпожа Петрова подала жалобу на это решение.