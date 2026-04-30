Зампреда Ленинского райсуда Курска отправили под домашний арест

Как рассказывал «Ъ», подозрения в адрес госпожи Петровой появились в апреле прошлого года, когда задержали ее подругу — заместителя руководителя Фонда капремонта Курской области Ольгу Минакову. Она, по версии следствия, должна была передать зампреду Ленинского райсуда Курска 3 млн руб. за назначение наказания, не связанного с лишением свободы, обвиняемой в покушении на мошенничество предпринимательнице Наталье Юрьевой. Госпожу Минакову заключили под стражу по обвинению в посредничестве в процессе дачи взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Она признала вину. После этого госпожа Петрова перестала рассматривать уголовные дела и была привлечена к дисциплинарной ответственности за проступок, нарушающий кодекс судейской этики и подрывающий авторитет судебной власти.