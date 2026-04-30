В Нижегородской области за ночь отразили атаку 31 беспилотника

Никитин: над Нижегородской областью сбили 31 украинский беспилотник.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 апр — РИА Новости. Атаку 31 БПЛА отразили за ночь над Нижегородской областью, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.

«Ночью силы ПВО отразили атаку более 30 БПЛА в Нижегородской области: 30 сбито над территорией г. о.г. Дзержинск, еще один — в Кстовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, имели место возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы», — написал Никитин в мессенджере «Макс».

В свою очередь глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев добавил, что в Кстово, где силами ПВО был сбит один беспилотник, «промышленная и жилая инфраструктуры не задеты, пострадавших среди жителей нет». «На месте продолжается работа экспертов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью 189 украинских беспилотников над регионами России.

