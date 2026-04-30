Экс-министра образования Хабаровского края осудили условно

Бывшего министра образования и науки Хабаровского края Викторию Хлебникову обвиняют в незаконной выдаче бюджетных денег частной компании под строительство школы. Средства были потрачены не по назначению, сорван нацпроект «Образование», сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.
«30 апреля 2026 года Центральным районным судом г. Хабаровска осуждена бывший министр образования и науки Хабаровского края, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ», — говорится в сообщении.
В. Г. Хлебникова, занимая руководящую должность, злоупотребила своими полномочиями. Она подписала дополнительное соглашение к договору, которое незаконно разрешило подрядчику получить бюджетные средства в виде аванса на строительство школы. При этом не были соблюдены важные условия: например, отсутствовала банковская гарантия, которая бы защитила бюджет в случае невыполнения работ.
Более того, полученные подрядчиком деньги были потрачены не на строительство, а на другие цели. Это повлекло за собой серьезное нарушение закона, касающееся использования государственных денег, и привело к провалу национального проекта по строительству и оснащению школ. Незаконное расходование средств подорвало доверие к государственным программам и нарушило принцип эффективности использования бюджетных денег, установленный Бюджетным кодексом РФ.
Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, и оценив их в совокупности, суд пришел к выводу о том, что вина подсудимой Хлебниковой В. Г. в совершении данного преступления в полном объеме нашла свое подтверждение.
По мнению суда, избранная подсудимой защитительная позиция по делу основана только на её личном, субъективном отношении к содеянному и обусловлена желанием избежать уголовной ответственности за совершение преступления против интересов государственной службы. Данная позиция была в полном объеме опровергнута в ходе судебного следствия совокупностью исследованных доказательств.
Хлебникова В. Г. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 285 УК РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на срок 2 года.
В соответствии со ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.