Участвующих в спецоперации иностранцев разрешили не выдворять за нарушения

В России смягчили наказание для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют в спецоперации на стороне РФ. Как пишет Om1 Новосибирск, поправки в Кодекс об административных правонарушениях подписали еще 23 марта, и теперь они вступили в силу.
Тех, кто проходил контрактную службу в Вооруженных Силах РФ или других воинских формированиях и участвовал в боевых действиях, больше не будут выдворять за пределы страны за административные нарушения.
Вместо этого им назначат штраф в пределах санкции статьи либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Кроме того, для этой категории действуют особые правила при повторном или грубом нарушении правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях. Суд сможет запретить им посещать такие матчи на срок от одного года до семи лет.
