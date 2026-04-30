Нефтетранспортная компания завершила приемочные испытания геодезического оборудования

Сеть референцных станций — это стационарное геодезическое оборудование (наземные приемники) для сбора и обработки информации, поступающей от глобальных навигационных спутниковых систем. Оборудование предполагается использовать для создания местных автоматизированных геодезических сетей (МАГС), с помощью которых будет определяться планово-высотное положение объектов нефтепроводного транспорта в режиме реального времени.