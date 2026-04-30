Нефтетранспортная компания завершила приемочные испытания геодезического оборудования

ООО «Транснефть — Восток» в рамках программы импортозамещения завершило приемочные испытания сети референцных станций отечественного производства. Испытания проводились на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Куюмба — Тайшет.
Сеть референцных станций — это стационарное геодезическое оборудование (наземные приемники) для сбора и обработки информации, поступающей от глобальных навигационных спутниковых систем. Оборудование предполагается использовать для создания местных автоматизированных геодезических сетей (МАГС), с помощью которых будет определяться планово-высотное положение объектов нефтепроводного транспорта в режиме реального времени.
В ходе испытаний специалисты проверили состав и характеристики оборудования, заявленные функции и точность измерений. Также протестировали надежность каналов связи сервера МАГС с передвижным геодезическим комплектом (ровером), который использует полученную информацию для определения точных координат местоположения трубы. Работы выполнены в соответствии с утвержденной программой и методикой приемочных испытаний.
— Применение высокоточного геодезического оборудования позволит повысить производительность и сократить затраты на проведение геодезических работ, и в целом обеспечит безопасную эксплуатацию нефтепровода, — отметил начальник отдела геодезии аппарата управления Иван Ястребов.
По итогам проведенных приемочных испытаний и комплексного опробования была подтверждена полная работоспособность оборудования, а объект «Магистральный нефтепровод “Куюмба-Тайшет”. Местная автоматизированная геодезическая сеть» рекомендован Комиссией к приемке в промышленную эксплуатацию.
Фото: ООО «Транснефть — Восток».
Предприятие последовательно внедряет современные технологические решения в производственные процессы, что обеспечивает надежное функционирование стратегического магистрального нефтепровода.
