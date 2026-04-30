В Хабаровске пройдёт лекция о дальневосточных театрах во 40-ые прошлого века

Культурная жизнь Хабаровского края, несмотря на тотальную мобилизацию сил и ресурсов, не останавливалась. Менялись форматы: классику сочетали с военными постановками, а театральные подмостки — с выступлениями в заводских цехах и колхозных полях. Подробнее о том, как вдохновляли ударников труда и стахановцев, расскажет кандидат исторических наук Станислав Сливко.