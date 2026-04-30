В Хабаровске пройдёт лекция о дальневосточных театрах во 40-ые прошлого века

О театральной жизни Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны расскажут на музыкальном лектории «Как звучала война» (6+). Послушать знаковые произведения роковых сороковых и истории о быте артистов можно будет 6 мая в музее «Мир говорящих машин», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Культурная жизнь Хабаровского края, несмотря на тотальную мобилизацию сил и ресурсов, не останавливалась. Менялись форматы: классику сочетали с военными постановками, а театральные подмостки — с выступлениями в заводских цехах и колхозных полях. Подробнее о том, как вдохновляли ударников труда и стахановцев, расскажет кандидат исторических наук Станислав Сливко.
В рамках проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)» также воспроизведут главные произведения эпохи. Это позволит участникам встречи глубже прочувствовать атмосферу и понять, как звучала война.
Мероприятие бесплатное. Начало в 18:30. Предварительная запись обязательна. Телефон: +7 (914) 542−11−57.
Напомним, что празднованию Дня Победы также посвятят семейный шахматный турнир в Хабаровске, автопробег в районе имени Лазо и легкоатлетическую эстафету в Амурске. В последний весенний месяц школы всего региона заменят привычные звонки на уроки патриотическими песнями.