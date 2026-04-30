В Светлом на предприятии покалечился рабочий, под суд пойдет директор

Руководитель поручил начать погрузку, не разъяснив сотруднику правила безопасности.

В Светлом упал и покалечился рабочий. Судить будут директора предприятия ООО «Алюмакс» по обвинению в нарушении требований охраны труда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент случился в октябре 2025 года. Тогда руководитель дал указание работнику грузить партию противопожарных окон, дверей и алюминиевых конструкций, при этом не разъяснив ему правила безопасности. Рабочий поднялся на стремянку, которая не отвечает требованиям к лестницам, используемым при работе на высоте. В итоге он упал и получил множественные переломы.

Ранее по иску потерпевшему выплатили 120 тыс. рублей.