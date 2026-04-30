Депутат оспорит национализацию ипподрома в Ростове

По данным прокуратуры, имущество и земли ипподрома площадью около 27 гектаров в начале 2000-х годов без торгов отошли структурам ростовского бизнесмена Сергея Кислова по заниженной в несколько раз стоимости. Две свои компании, которым принадлежал ипподром, Кислов продал структурам Бориса Юнанова в 2024 году. Позже стало известно о планах по строительству на месте ипподрома многофункционального жилого комплекса компанией «Неометрия», инвестиции в который оценивались в 50 миллиардов рублей.