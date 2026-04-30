Суперкубок России по регби в Подмосковье посетили около 6 тысяч зрителей

Соревнования состоялись на новом стадионе в поселке Монино.

Около 6 тыс. зрителей посетили Суперкубок России по регби, который прошел в подмосковном поселке Монино на новом стадионе «ВВА-Подмосковье». Спортобъект открыли при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

На поле вышли команды «Стрела-Ак Барс» и «Динамо Москва». Победу со счетом 17:20 одержала вторая сборная. Уже 10 мая на поле в матче чемпионата России встретятся команды «ВВА-Подмосковье» и «Динамо».

«Наш самый прославленный клуб базировался всегда в Монине. Большое счастье и большая радость для всех нас, что построен чисто регбийный стадион — компактный семитысячник», — сказал глава Федерации регби России Игорь Артемьев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.