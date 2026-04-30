В 2026 году Красноярск получит 155 автобусов на газомоторном топливе

Уточним, что в 2028 году город отметит 400-летие. К этому празднику в Красноярске готовятся основательно. Так, в текущем году в городе благоустроят 15 общественных пространств, включая Гвардейский парк, сквер «Серебряный», Ярыгинскую и Центральную набережные. Помимо этого, в планах — ремонт фасадов 68 зданий, перевод на экологичное отопление не менее 720 частных домов, начало строительства велопешеходного моста в Татышев-парк со стороны Зеленой Рощи и закупка 50 единиц дорожной спецтехники для уборки города.