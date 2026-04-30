Отдых на Черном море подорожал для волгоградцев

Волгоградстат зафиксировал изменение стоимости отдыха на Черноморском побережье. По данным.

Волгоградстат зафиксировал изменение стоимости отдыха на Черноморском побережье. По данным ведомства, поездка на море стала дороже на 2,63% и составила в среднем 46070 рублей. В то же время ненамного снизилась стоимость путешествия в страны Юго-Восточной Азии. На человека тур обойдется в 84008 рублей, что на0,7% меньше, чем было на предыдущей неделе.

Также статистика зафиксировала подорожание проживания в 4-звездочных отелях — рост составил около 2% (3624 рубля за сутки). А стоимость проживания в санатории выросла на 1,44% (5143 рубля).