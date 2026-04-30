Ремонт дороги к Карадахской теснине в Дагестане завершат в 2027 году

Протяженность участка составляет более 5 километров.

Ремонт участка дороги Чалда — Карадах в Гергебильском районе Дагестана завершат к концу сентября 2027 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

Работы проводят на отрезке протяженностью более 5 км. Там специалисты расширяют проезжую часть, устанавливают водопропускные трубы и меняют основание дорожного покрытия. После этого там усилят асфальт, отремонтируют и очистят систему водоотвода, восстановят обочины и кюветы, а также обновят один мост.

Эта дорога соединяет Гергебильский, Хунзахский, Шамильский, Тляратинский районы и Бежтинский участок между собой и с Махачкалой. Маршрут также пользуется большой популярностью у туристов, так как ведет к известным достопримечательностям.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

