Ремонт дороги к Карадахской теснине в Дагестане завершат в 2027 году

Ремонт участка дороги Чалда — Карадах в Гергебильском районе Дагестана завершат к концу сентября 2027 года при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.
Работы проводят на отрезке протяженностью более 5 км. Там специалисты расширяют проезжую часть, устанавливают водопропускные трубы и меняют основание дорожного покрытия. После этого там усилят асфальт, отремонтируют и очистят систему водоотвода, восстановят обочины и кюветы, а также обновят один мост.
Эта дорога соединяет Гергебильский, Хунзахский, Шамильский, Тляратинский районы и Бежтинский участок между собой и с Махачкалой. Маршрут также пользуется большой популярностью у туристов, так как ведет к известным достопримечательностям.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.