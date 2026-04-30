Умерла актриса из сериала «Реальные пацаны» Наталья Миронова

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталья Миронова, исполнившая роли в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2», скончалась в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина, который находится в городе Лысьва Пермского края.
«Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в соцсети «ВКонтакте».
В семье актрисы сообщили, что она умерла из-за отрыва тромба.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего работала в театрах Брянска, Владимира и Советска. В Лысьвенском театре драмы Миронова стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Широкую известность приобрела благодаря ролям в таких кинопроектах, как «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2», «Лифт уходит по расписанию».