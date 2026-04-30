В селе Карпогоры в Поморье построят стационар районной больницы

Двухэтажное здание круглосуточного стационара центральной районной больницы построят в селе Карпогоры в Архангельской области. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
«Новый корпус позволит объединить несколько подразделений в одном современном здании: на первом этаже разместятся приемное отделение, блок лучевой диагностики и подразделение скорой помощи, на втором — палаты для пациентов, неврологическое отделение и диагностический блок. Для удобства персонала и пациентов будет обустроен переход к главному корпусу больницы», — написал в своих социальных сетях губернатор Александр Цыбульский.
По словам министра строительства и архитектуры региона Владимира Полежаева, специалисты уже приступили к кирпичной кладке стен и перегородок первого этажа. По его словам, все работы ведутся строго по графику.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.