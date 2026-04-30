Янтарный комбинат отгрузил переработчикам первую партию сырья по льготному контракту

Калининградский янтарный комбинат передал Ассоциации «Кластер янтарной промышленности» первые 11 тонн сырья в рамках нового двухлетнего контракта. Всего переработчики, входящие в объединение, за два года получат 110 тонн янтаря — с фиксированной ценой и скидкой 15% от рыночной. Договор подписали в марте 2026 года. Это самый крупный…

Источник: Янтарный край

Калининградский янтарный комбинат передал Ассоциации «Кластер янтарной промышленности» первые 11 тонн сырья в рамках нового двухлетнего контракта. Всего переработчики, входящие в объединение, за два года получат 110 тонн янтаря — с фиксированной ценой и скидкой 15% от рыночной.

Договор подписали в марте 2026 года. Это самый крупный и долгосрочный прямой контракт предприятия с отраслевым кластером. Обычно комбинат продаёт янтарь только через биржевые торги и аукционы, но с 2021 года по инициативе Ростеха и властей области сделали исключение для местных переработчиков. За это время в рамках механизма ассоциации уже отгрузили 81 тонну.

Главное условие: янтарь должны перерабатывать именно в Калининградской области. Губернатор Алексей Беспрозванных назвал контракт инструментом поддержки малого и среднего бизнеса и создания рабочих мест. Гендиректор комбината Михаил Зацепин добавил, что при досрочном выкупе объёма компания готова рассмотреть дополнительную поставку.