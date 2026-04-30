Янтарный комбинат отгрузил переработчикам первую партию сырья по льготному контракту

Договор подписали в марте 2026 года. Это самый крупный и долгосрочный прямой контракт предприятия с отраслевым кластером. Обычно комбинат продаёт янтарь только через биржевые торги и аукционы, но с 2021 года по инициативе Ростеха и властей области сделали исключение для местных переработчиков. За это время в рамках механизма ассоциации уже отгрузили 81 тонну.