В Чечне завершается ремонт въездной дороги в город Серноводское

Ремонт въездной дороги в город Серноводское в Чеченской Республике близится к завершению при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Серноводского района.
«Преобразования, которые мы наблюдаем сегодня, — это не просто ремонт дорог, а создание принципиально новой инфраструктуры, которая прослужит десятилетия. Уже сейчас жители отмечают, насколько комфортнее стало передвигаться по району», — отметил заместитель главы районной администрации по строительству Мансур Мамышев.
На дороге протяженностью 3,5 км специалисты уже заменили покрытие, привели в порядок тротуары и установили 50 новых светильников. Параллельно они расчистили 7 км оросительных каналов, что позволит улучшить мелиоративную ситуацию на прилегающих сельскохозяйственных угодьях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.