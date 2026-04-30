Янтарный комбинат отгрузил кластеру 11 тонн сырья со скидкой 15%

Прямые контракты с кластером действуют с 2021 года. Их инициировали Ростех и комбинат по предложению областных властей. Это исключение из обычной торгово-сбытовой политики предприятия, согласно которой весь янтарь продают через биржевые торги и аукционы. За время действия механизма ассоциации отгрузили 81 тонну сырья.