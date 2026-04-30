Янтарный комбинат отгрузил кластеру 11 тонн сырья со скидкой 15%

Калининградский янтарный комбинат начал отгрузку по новому двухлетнему контракту с.

Источник: KaliningradToday

региональным отраслевым кластером. Первая партия — 11 тонн сырья. Всего в течение двух лет переработчики, входящие в ассоциацию, получат 110 тонн янтаря по фиксированной цене.

Договор подписали в марте этого года. Механизм предполагает льготные условия: скидка 15% от рыночной цены и покупка без участия в торгах. При этом янтарь отгружают в «годовом срезе» — сразу всеми видами и фракциями, которые добывает комбинат.

Губернатор Алексей Беспрозванных назвал соглашение инструментом устойчивости отрасли: «Это позволяет равномерно загружать производства, формировать для бизнеса долгосрочные и прогнознаемые условия. Наша задача — увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и создавать рабочие места».

Прямые контракты с кластером действуют с 2021 года. Их инициировали Ростех и комбинат по предложению областных властей. Это исключение из обычной торгово-сбытовой политики предприятия, согласно которой весь янтарь продают через биржевые торги и аукционы. За время действия механизма ассоциации отгрузили 81 тонну сырья.

В ассоциацию «Кластер янтарной промышленности» входят больше 40 компаний — от небольших мастерских до производств полного цикла. Кластером управляет центр «Мой бизнес», его директор Кирилл Лило пояснил: «Принципиальное условие — переработка янтаря именно в нашем регионе».

Генеральный директор комбината Михаил Зацепин уточнил: поставки запланированы равными партиями по 11 тонн. Если ассоциация выкупит весь объём быстрее, чем за два года, комбинат рассмотрит дополнительный договор.

На долю Калининградского янтарного комбината приходится 89% мировой добычи янтаря. С 2025 года предприятие входит в структуру финансового холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.