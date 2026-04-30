Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летний сад Русского музея откроется 1 мая после просушки

Он не работал с 1 по 30 апреля.

Источник: Аргументы и факты

Летний сад Русского музея в Санкт-Петербурге откроется 1 мая после просушки. Об этом сообщили журналистам в музее.

Вместе со старейшим садом России для экскурсантов снова откроет двери Летний дворец Петра I. Он является одним из немногих зданий Северной столицы, которое помнит дни и труды первого российского императора, пишет spbvedomosti.ru.

По данным музея, выходные в Летнем саду пользуются популярностью и у туристов, и у местных жителей. Особенно много гостей приезжают туда летом. Для них у экскурсоводов припасены просветительские и развлекательные программы, ориентированные в том числе и на детей.