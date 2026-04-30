Летний сад Русского музея откроется 1 мая после просушки

Летний сад Русского музея в Санкт-Петербурге откроется 1 мая после просушки. Об этом сообщили журналистам в музее.
Вместе со старейшим садом России для экскурсантов снова откроет двери Летний дворец Петра I. Он является одним из немногих зданий Северной столицы, которое помнит дни и труды первого российского императора, пишет spbvedomosti.ru.
По данным музея, выходные в Летнем саду пользуются популярностью и у туристов, и у местных жителей. Особенно много гостей приезжают туда летом. Для них у экскурсоводов припасены просветительские и развлекательные программы, ориентированные в том числе и на детей.