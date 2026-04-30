Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новоазовском м.о. ДНР предлагается создать курорт премиального уровня

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки комплексной территориальной схемы развития туризма Донецкой Народной Республики предложил создать к 2045 году Новоазовский туристско-рекреационный кластер между селами Безыменное и Широкино.

Источник: НИА Красноярск

Благоприятные природно-климатические условия, выход к побережью Азовского моря и наличие ценных бальнеологических ресурсов позволяют сформировать в Новоазовском муниципальном округе точку притяжения премиального уровня. Центральными элементами туристско-рекреационного кластера станут многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с благоустроенной общественной зоной для событийных мероприятий, крытый многофункциональный зал, аквапарк, авторская винодельня с комплексом гостеприимства.

Проектом предусмотрено размещение гостиниц и апартаментов уровня 4−5 звезд, коттеджей и современных глэмпингов. Суммарный номерной фонд составит 14 тыс. номеров. Также запланировано создание комплексных туристических маршрутов, объединяющих экологические тропы и объекты.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

16+