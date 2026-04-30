В Татарстане с 1 июня работающие родители получат новую ежегодную выплату

Доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, а количество детей — от двух и более.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с 1 июня работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут оформить ежегодную выплату, если среднедушевой доход семьи не превышает полуторакратного регионального прожиточного минимума.

Право на выплату имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители до 18 лет или 23 лет (при очном обучении). Налог пересчитывается по ставке 6%, а разница возвращается. Все члены семьи должны быть гражданами России, без задолженностей по алиментам. Лишенные родительских прав и самозанятые без других трудовых доходов не могут получить выплату.

Уточняется, что подать заявление можно до 1 октября, учитывая доходы за 2025 год. Оформление доступно через «Госуслуги», МФЦ или клиентские офисы «Социального фонда России».

Напомним, в Татарстане 12 учителей смогут получить миллион рублей за переезд в села. Для получения выплаты нужно подать заявку и пройти отбор.