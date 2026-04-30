Названа причина увольнения директора МБУ «Волгоградзеленхоз»

Кадровые изменения в руководстве МБУ «Волгоградзеленхоз», ответственного за содержание общественных территорий и.

Кадровые изменения в руководстве МБУ «Волгоградзеленхоз», ответственного за содержание общественных территорий и благоустройство, 30 апреля прокомментировали в городской администрации.

— Предыдущий руководитель МБУ «Волгоградзеленхоз», Александр Викторович Мисан, ранее был уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, — сообщили информагентству в мэрии.

На его место назначен Роман Николаев, который более 6 лет работал в МБУ «Волгоградзеленхоз» заместителем директора и главным инженером.

Напомним, что два дня назад стало известно о смене руководства этого МБУ. Фамилия нового директора была опубликована на сайте учреждения.

Известно, что директор МБУ «Волгоградзеленхоз» сменился еще 21 апреля текущего года. Александр Мисан возглавлял учреждение с января 2025 года.

Фото: администрации Волгограда.

