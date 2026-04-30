В Калининградской области обнаружили еще 230 га заросших сухостоем полей

Все они не используются и представляют опасность в пожароопасный период.

В Калининградской области за три дня специалисты обследовали 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Гусевском, Озерском и Полесском районах. Из 380 га 230 га оказались заросшими сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. На семи полях зафиксировали следы недавних пожаров. Об этом сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

Правообладателям заросших сельхозугодий объявлены предостережения. Информация о таких полях передана в МЧС.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 17 мая.

