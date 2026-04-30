Кондитерский бизнес за 9 млн рублей выставили на продажу в Ростове на Дону. Объявление было опубликовано в апреле на сайте с бесплатными объявлениями.
Речь идет о производстве хлебобулочных полуфабрикатов и кондитерских изделий с двумя торговыми точками. Продукцию продают в Рoстoвской oблacти, а также отправляют на реализацию в Крacнoдaрский край.
Бизнес работает уже три года, это ИП. Производственое помещение арендованное, его площадь составляет 276 квадратных метров. Основное оборудование находится в собственности, 80% — новая техника.
У бизнеса есть хороший потенциал для роста: объемы производства можно увеличить, а ассортимент — расширить, отмечает продавец. Окупаемость проекта — 18 месяцев.
Объявление было опубликовано 22 апреля, к концу месяца его просмотрели уже 434 раза.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.