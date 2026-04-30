В Красноярске провели первый рейд по соблюдению новых правил для самокатов

В центре Красноярска сотрудники административной комиссии и полиции провели первый рейд по соблюдению нового порядка использования средств индивидуальной мобильности.
Документ накануне подписал глава города, поэтому проверка больше носила информационный характер.
«Пообщались с несколькими пользователями прокатных самокатов и одним владельцем. Горожане в основном с пониманием относятся к нововведениям. Многие говорят, что еще не успели ознакомиться с правилами. Поскольку времени прошло немного, штрафы в этот раз не выписывали. Кстати, одна из служб проката самокатов уже перенастроила систему и запретила движение по центральным улицам на программном уровне», — рассказали в мэрии.
Напомним, согласно постановлению администрации, электросамокаты запрещено использовать в историческом центре города и на некоторых других территориях. Например, ездить на них нельзя будет по тротуарам ул. Карла Маркса, пр. Мира и ул. Ленина от БКЗ до Профсоюзов, а также по поперечным улицам от Каратанова до Робеспьера, за исключением велосипедных дорожек. Также запрет распространяется на городские скверы и парки. Все зоны, где будет запрещено ездить на СИМ, можно посмотреть здесь.
Ограничивать скорость нужно будет на пешеходных переходах (до 7 км/ч), у крупных парков и скверов (до 8 км/ч), на мостах. Эти зоны можно посмотреть здесь.
Размещать СИМ в Красноярске кикшеринговые компании смогут только с разрешения администрации и лишь в установленных местах за плату — 6,5 рублей в сутки за самокат. Самокаты не разрешается размещать ближе 5 метров от остановок и перекрестков, а также объектов культурного наследия, памятников, витрин и др. Схему можно посмотреть здесь.
Все пользователи прокатных электросамокатов будут обязаны возвращать их на установленные места. Если самокат будет брошен в другом месте, владелец в течение двух часов обязан его убрать, а иначе его эвакуирует специализированная организация. В этом случае забрать СИМ можно будет только после возмещения затрат на эвакуацию и хранение.
«Главная цель решений по регулированию в этой сфере — повышение безопасности красноярцев. Уже сейчас мы имеем право штрафовать всех, кто нарушает правила. Но всё же к любым нововведениям нужно привыкнуть и настроить систему. Поэтому даем возможность кикшериновым компаниям перенастроить свою работу. Теперь за пользование инфраструктурой города они будут перечислять средства в бюджет. Это практика многих городов. Парковать транспорт можно будет только в определенных зонах, их около 600 по городу», — рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин.
Отметим, все ограничения и запреты будут действовать не только на прокатные, но и на личные средства индивидуальной мобильности.
За нарушения правил административные комиссии будут накладывать штрафы. Они составляют: для граждан — от 1,5 до 4 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.
