В Ростове родителям пришлось выбить окно, чтобы забрать детей из детсада

Источник: Российская газета

В Ростове-на-Дону родителям пришлось выбить окно в частном детском саду, чтобы попасть внутрь и забрать своих детей. Воспитательница спала на полу.

В беседе с RT заведующая детским садом заявила, что воспитательница уже уволена. Она также отметила, что извинилась перед Валерией, матерью детей, но та «на контакт не идет».

По словам Валерии, когда она вместе с супругом приехала за детьми, входные двери оказались закрыты. На стук и телефонные звонки никто не отвечал. Ожидание продлилось около часа. Заведующая учреждением не смогла дозвониться до воспитательницы.

В какой-то момент муж Валерии выбил окно, и родители проникли в помещение. Сигнализация не сработала. За детьми никто не присматривал, а воспитательница спала на полу.