В Татарстане учителей татарского ждут премии за успехи учеников на олимпиадах

Власти Татарстана меняют систему поощрения учителей татарского языка и литературы, которые готовят призеров и победителей профильных олимпиад. Вместо ранее действовавших грантов педагогам начнут выплачивать денежные поощрения. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления Кабмина РТ, который сейчас находится на антикоррупционной экспертизе.

Суть поддержки при этом не меняется: вознаграждение смогут получить те преподаватели, чьи воспитанники показали высокие результаты на республиканских олимпиадах по татарскому языку и литературе, а также на Международной олимпиаде по татарскому языку.

Размер поощрения установлен в 115 тысяч рублей. Ежегодно такой премии удостоятся 13 педагогов — отбор будет проводиться на конкурсной основе. Как следует из документа, средства на эти цели уже заложены в бюджет Татарстана на 2026 год, поэтому дополнительных расходов не потребуется.