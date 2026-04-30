Казан-мангал «Баран и бисер» обновляет гастрономическую концепцию

Казан-мангал «Баран и бисер», давно известный красноярцам как место для шумных встреч и душевных застолий, обновляет гастрономическую концепцию, сохраняя при этом привычную атмосферу.
Заведение постепенно переосмысливает свое меню, смещая фокус в сторону традиционных узбекских рецептов, в основе которых приготовление блюд на открытом огне, использование тандыра и казана, а также обилие специй и зелени.
Центральное место во всей этой истории занимает горячий хлеб. Его в казан-мангале «Баран и бисер» к столу подают первым, ломают руками и делят на всех как символ гостеприимства. К хлебу из тандыра также предлагают закуски: ассорти мезе, овощные намазки и пряные соусы.
Формат заведения ориентирован на большие компании. В казан-мангале гостям предлагают специальные сеты, банкетные меню и решения для мероприятий — от семейных праздников до корпоративных встреч.
Такой подход полностью отражает традицию узбекского застолья как важного социального ритуала. Не менее важной частью концепции является атмосфера: живая музыка, ароматный плов, щедрые порции и ощущение общего праздника за столом.
Помимо основного меню, в заведении действует формат бизнес-ланчей — сытных и сбалансированных, которые подаются по будням с 12:00 до 16:00.
«“Баран и бисер” — это про огонь, казан и хлеб, про большие столы и громкий смех, про традиции, которые собирают людей вместе. В основе всего — гостеприимство, которое с годами стало только теплее, и теперь звучит с узнаваемым узбекским акцентом», — отметили в заведении.
Казан-мангал находится в центре Красноярска по адресу: пр. Мира, 19, к1. Забронировать столик в заведении и узнать какого числа будет свободен банкетный зал можно по телефону: 290−40−80.
