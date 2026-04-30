Дачные автобусные маршруты запускают в Хабаровском крае с 1 мая

Стартует и речная навигация, но по изменённым маршрутам.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сезонные дачные автобусные маршруты стартуют в Хабаровском крае с 1 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», курсировать они будут по 12 различным направлениям, а стоимость проезда в общественном транспорте останется без изменений.

— С учетом социальной значимости дачные перевозки осуществляются по регулируемому тарифу. На их организацию в 2026 году из регионального бюджета выделено свыше 65 млн рублей. Благодаря этому стоимость проезда для пассажиров останется без изменений, — проинформировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

В Хабаровске будут запущены 9 маршрутов:

— № 103 Хабаровск (Южный микрорайон) — урочище «Ситинское»;

— № 110 Хабаровск (Химфармзавод) — с/о «Мукомол»;

— № 111у Хабаровск — с/о Дорожник — дачи с. Смирновка;

— № 116 Хабаровск — с/о «Содружество»;

— № 117 Хабаровск — хутор «Галкино»;

— № 119 Хабаровск — с/о «Хуторок»;

— № 122 Хабаровск (Химфармзавод) — урочище «Чирки»;

— № 125 Хабаровск — с. Ровное;

— № 128 Хабаровск (Южный микрорайон) — Садовая.

Три маршрута вводят в Комсомольске-на-Амуре:

— № 103 Комсомольск-на-Амуре — сады «Электрон»;

— № 109 Комсомольск-на-Амуре (пл. Володарского) — сады «Бочин»;

— № 116 Комсомольск-на-Амуре (ул. Уральская) — сады «Хорпинка».

Напомним, что с 1 мая также стартует речная навигация. Четыре теплохода будут работать на трёх маршрутах. В связи с текущим уровнем воды в реках Амур и Тунгуска рейсы будут выполняться в следующих направлениях:

— «Хабаровск- Победа» до остановочного пункта «Новокуровка»;

— «Речной вокзал — Парус» до остановочного пункта «Протока Осиновая».

— О возобновлении судоходства по всей протяженности маршрута будет сообщено дополнительно. Просим отнестись к ситуации с пониманием и учесть данную информацию при планировании поездок. Оперативную информацию возможно получить в диспетчерской службе перевозчика по телефону: +7−924−310−61−39, — проинформировали в ведомстве.