Митинг-концерт, посвященный празднику Весны и Труда, пройдет завтра в Хабаровске (0+)

В этом году акция пройдет под девизом: «Солидарность трудящихся — единство страны». Хабаровчан и гостей города ждут концерт, тематические площадки и мастер-классы, приуроченные к Году единства народов России, а также году Году спорта в Хабаровском крае. Праздник начнется в 13:00 в районе стадиона имени Ленина. Вход свободный.