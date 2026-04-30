Ричмонд
+16°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске обновят пешеходную часть улицы Копылова

Внешний вид одной из главных транспортных артерий обновят к 400-летию города.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске пройдет ремонт на улице Копылова, которая связывает Октябрьский и Железнодорожный районы с центром. Два года подряд летом на Копылова проходили ремонты дороги и моста, но в этот раз подрядчики займутся пешеходной частью.

Как рассказали в управлении дорог Красноярска (УДИБ), работы уже начались, сейчас рабочие демонтируют тротуар в районе улицы Пушкина. На тротуарах планируется обновить пешеходные пути и обустроить недостающие дорожки, сделать удобные понижения и спуски, а также благоустроить газоны.

Еще по всей длине улицы обновят систему освещения. Светильники заменят на современные, а провода спрячут под землю. Благоустройство планируют дополнить уличной мебелью в едином стиле.

Обновление коснется также двух скверов вдоль дороги и знаменитого фонтана «Гейзеры». Но пока непонятно, насколько масштабными будут изменения.