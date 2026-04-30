В Красноярске обновят пешеходную часть улицы Копылова

В Красноярске пройдет ремонт на улице Копылова, которая связывает Октябрьский и Железнодорожный районы с центром. Два года подряд летом на Копылова проходили ремонты дороги и моста, но в этот раз подрядчики займутся пешеходной частью.
Как рассказали в управлении дорог Красноярска (УДИБ), работы уже начались, сейчас рабочие демонтируют тротуар в районе улицы Пушкина. На тротуарах планируется обновить пешеходные пути и обустроить недостающие дорожки, сделать удобные понижения и спуски, а также благоустроить газоны.
Еще по всей длине улицы обновят систему освещения. Светильники заменят на современные, а провода спрячут под землю. Благоустройство планируют дополнить уличной мебелью в едином стиле.
Обновление коснется также двух скверов вдоль дороги и знаменитого фонтана «Гейзеры». Но пока непонятно, насколько масштабными будут изменения.