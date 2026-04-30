Нижегородский суд отправил под арест мошенников за хищение денег у бойцов СВО

Фигурантов уголовного дела о мошенничестве в крупном размере отправили в СИЗО по решению Московского районного суда. Двое мужчин обвиняются в хищении 13 млн рублей у бойцов СВО, сообщили в Нижегородском областном суде.
Известно, что один из злоумышленников причинил военнослужащему ущерб в размере более 10 млн рублей. Другой участник СВО потерял свыше 3 млн рублей. Суд назначил разные сроки ареста для фигурантов: одному до 26 июня, второму — до 24 мая.
