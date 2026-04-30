В Беларуси прокуратура нашла рельсы без крепежа на железной дороге

В Беларуси сотрудники транспортной прокуратуры обнаружили рельсы без крепежа на железной дороге во время проверки, рассказали в прокуратуре Гродненской области.
Нарушения были установлены при обследовании зон повышенной опасности на территории Гродненского, Берестовицкого, Свислочского, Волковысского, Лидского, Щучинского, Слонимского и Зельвенского районов и в Гродно. Так, не соблюдались требования к содержанию и использованию железнодорожных переездов, переходов и остановок.
В некоторых местах не было отдельных крепежей рельсовых скреплений и контррельсовых отгибов. Также не на всех переездах были дорожные знаки, а ряд конструкций был деформирован. Также нашлись участки, где не были размещены плакаты, предупреждающие пешеходов о возможной опасности из-за движения поездов с информацией о запрете хождения по путям.
Также сотрудники прокуратуры выявили немало мест, где белорусы не по правилам пересекали рельсы, а некоторые даже попались. При этом на стихийных тропах также не было никаких предупреждающих знаков.
Еще у прокуратуры были претензии к состоянию остановок, так как на некоторых из них были сильно повреждены скамейки и другие элементы.
По итогам проверки уполномоченным должностным лицам вынесли два представления и шесть предписаний по устранению нарушений.
