8
В Калининграде приступили к ремонту улицы Чайковского. Подрядчик перекрыл дорогу от пересечения с Брамса до Зоологической.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты снимают верхний слой асфальта. Ремонтом дороги занимается ООО «Инпэкс» за 19,5 миллиона рублей. Работы должны выполнить в течение 80 дней с даты заключения контракта.
На время ремонта на участке Чайковского закрыли движение транспорта. Ограничения будут действовать до 30 мая.
Летом на улице Чайковского отремонтировали тротуар. Работы провели на участке от Советского проспекта до Зоологической. Ремонтом тротуара занималась компания «Мосинжиниринг» за 54 миллиона рублей.
