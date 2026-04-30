Казанский зооботсад с 1 мая переходит на летний режим работы

Напомним, в конце апреля в Казанском зооботсаду появилась новая достопримечательность. В павильоне «Жираф» открыли скульптуру панды по имени Аю, которую подарил китайский город-побратим Чэнду. Фигура стала символом дружбы между городами. Торжественную церемонию приурочили ко Дню китайского языка. В ней участвовали директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили и заместитель генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань.