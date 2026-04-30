Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казанский зооботсад с 1 мая переходит на летний режим работы

Комплекс будет открыт для посетителей с 8:30 до 20:00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С завтрашнего дня Казанский зооботсад переходит на новый режим работы. Теперь у посетителей появится дополнительный час для наблюдения за птицами и животными — учреждение будет открыто до восьми часов вечера.

Как сообщили в пресс-службе зооботсада, с 1 мая кассы прекращают обслуживание в 19:00, а сам комплекс доступен для прогулок с 8:30 до 20:00.

Напомним, в конце апреля в Казанском зооботсаду появилась новая достопримечательность. В павильоне «Жираф» открыли скульптуру панды по имени Аю, которую подарил китайский город-побратим Чэнду. Фигура стала символом дружбы между городами. Торжественную церемонию приурочили ко Дню китайского языка. В ней участвовали директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили и заместитель генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань.