Казанский зооботсад с 1 мая переходит на летний режим работы

С завтрашнего дня Казанский зооботсад переходит на новый режим работы. Теперь у посетителей появится дополнительный час для наблюдения за птицами и животными — учреждение будет открыто до восьми часов вечера.
Как сообщили в пресс-службе зооботсада, с 1 мая кассы прекращают обслуживание в 19:00, а сам комплекс доступен для прогулок с 8:30 до 20:00.
Напомним, в конце апреля в Казанском зооботсаду появилась новая достопримечательность. В павильоне «Жираф» открыли скульптуру панды по имени Аю, которую подарил китайский город-побратим Чэнду. Фигура стала символом дружбы между городами. Торжественную церемонию приурочили ко Дню китайского языка. В ней участвовали директор комитета по развитию туризма Александр Шавлиашвили и заместитель генконсула КНР в Казани Цао Лунцюань.