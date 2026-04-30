Сотрудники ГУФСИН России по Красноярскому краю задержали 27 человек, находящихся в федеральном розыске

В федеральном оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» были задействованы более 260 сотрудников ГУФСИН России по Красноярскому краю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за два дня на территории региона было проверено более 840 адресов возможного пребывания разыскиваемых граждан. Среди задержанных: по одному гражданину, находящемуся в розыске УФСИН России по Республике Хакасия и ГУ МВД России по Москве, и 25, находящихся в федеральном розыске правоохранительными органами региона. В ведомстве также отметили, что в ходе разыскных мероприятий физическая сила и специальные средства не применялись.