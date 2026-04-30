В Красноярске отметят День Весны и Труда полумарафоном, митингом и концертом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1 мая в городе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда.
Утром на Центральной набережной состоится полумарафон «Первомайский». В 10:00 стартуют участники на дистанции 5 км, в 11:00 — на 21,1 км.
Основные события развернутся на площади у стелы «Город трудовой доблести». С 11:00 здесь начнут работу тематические площадки, а в 12:00 пройдет официальное мероприятие с участием представителей власти, ветеранов и молодежи. В рамках праздника предприятие АО «НПП “Радиосвязь”» получит переходящее знамя «Трудовая доблесть России».
После митинга, ориентировочно в 12:40, у ДК имени 1 Мая начнется праздничный концерт. Также для горожан организуют трамвайную экскурсию «Город трудовой доблести», посвященную подвигу красноярцев в годы Великой Отечественной войны, сообщает мэрия.
В течение дня главные городские часы будут исполнять мелодию «Марш высотников».
