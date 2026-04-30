Родственники Натальи Мироновой назвали причину смерти актрисы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причиной смерти заслуженной артистки России Натальи Мироновой стал оторвавшийся тромб, сообщили РИА Новости в семье актрисы.
Наталья Миронова ушла из жизни 29 апреля в возрасте 55 лет.
«По предварительной информации, она ушла из жизни из-за оторвавшегося тромба. Это произошло очень быстро и неожиданно», — сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с актрисой состоится 3 мая в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина. После ее похоронят на местном кладбище в городе Лысьва Пермского края.
Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Она окончила Свердловский государственный театральный институт, после чего работала в театрах Брянска, Владимира и Советска. В Лысьвенском театре драмы Миронова стала ведущей актрисой, исполнив более 50 ролей. Широкую известность приобрела благодаря ролям в таких кинопроектах, как «Реальные пацаны», «Дальнобойщики-2», «Лифт уходит по расписанию».