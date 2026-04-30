В Красноярске на Копылова разбирают тротуары

В Красноярске началось благоустройство улицы Копылова — дорожники приступили к демонтажу покрытия тротуаров рядом с улицей Пушкина по направлению к центру города. Пешеходная часть должна преобразиться в этом году в рамках подготовки к 400-летию города.
Как рассказали в мэрии, работы будут идти на участках от Копыловского моста до улицы Годенко (от Копылова, 17 до Пушкина и от переулка Боготольский до Киренского, 118). Прежде всего, на всем протяжении создадут единые пешеходные пути: для этого обустроят недостающие участки тротуаров, заменят покрытие, сделают удобные понижения и спуски, приведут в порядок газоны.
Также на Копылова обновят систему освещения: опоры и светильники заменят на более современные, а провода уберут под землю. Вся уличная мебель и другие элементы благоустройства также будут выполнены в едином стиле.
Кроме того, вдоль дороги отремонтируют два небольших сквера в районе домов №№ 46 и 50, а также фонтан «Гейзеры». К этим работам уже приступили в рамках отдельных контрактов.
«Копылова — одна из магистральных улиц города, которая соединяет исторический центр с туристическими и культурными центрами, расположенными в западной части города. Ее внешний облик в этом сезоне должен измениться. Главная цель — привести его к современным стандартам благоустройства. Работы на Копылова синхронизированы с другими дорожными и благоустроительными работами в городе», — отметили в мэрии.
