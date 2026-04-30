Русский язык прекрасен, его нужно знать, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Русский язык прекрасен, его нужно знать, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг выступает с лекцией в Москве на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Русский язык знать надо, русский язык прекрасен», — сказал Медведев в ходе своей лекции.
Он выразил надежду, что в будущем знанием русского языка на высочайшем уровне будут обладать специалисты всех областей без исключения.
Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.Читать дальше