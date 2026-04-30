Суд в Хабаровске арестовал подозреваемых в подрыве и убийстве

Один из фигурантов уголовного дела был заключен под стражу заочно, так как скрылся за пределами РФ.

Источник: AmurMedia

Кировским районным судом г. Хабаровска рассмотрены ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении троих фигурантов, причастных, по мнению следствия, к подрыву и причинению смерти иным лицам, а также дестабилизации органов власти в с. Князе-Волконское Хабаровского района Хабаровского края, сообщает пресс-служба судов Хабаровского края.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 28.06.2026», — говорится в сообщении.

При этом в отношении одного из указанных лиц, заключение под стражу избрано заочно, в связи с тем, что скрылся за пределами территории РФ.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляет УФСБ России по Хабаровскому краю.